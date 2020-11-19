لبنان | رئيس أركان الجيوش الفرنسية يزور لبنان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

يقوم الجنرال فرنسوا لو كوينتر، رئيس أركان الجيوش الفرنسية، بزيارة رسمية إلى بيروت في 19 و20 تشرين الثاني 2020.

وتندرج الزيارة في اطار تطوير التعاون الدفاعي بين البلدين. منذ العام 2017، سلّمت فرنسا معدّات بقيمة تقدّر بحوالي 60 مليون يورو إلى الوحدات العسكرية اللبنانية وقد درّبت مئات الكوادر العسكريين اللبنانيين إمّا في فرنسا أو في لبنان. وقد طوّرت بالتحديد منذ سنتين التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والأمن البحري.

يستقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون نظيره الفرنسي الجنرال فرنسوا لو كوينتر في مقرّ قيادة الجيش في اليرزة حيث سيوقّع الرجلان على رسالة إعلان نوايا يهدف إلى تطوير التعاون العسكري بين البلدين. سيحضر الجنرال لو كوينتر أيضاً عرضاً حول أنشطة القوات المسلّحة اللبنانية بعد انفجار الرابع من آب وحول التعاون مع الجيوش الفرنسية، بما في ذلك في إطار عمليّة “الصداقة”.

سيقصد الجنرال لو كوينتر بعد ذلك مرفأ بيروت حيث سيطّلع على الأعمال التي قامت بها القوات المسلّحة اللبنانية في منطقة المرفأ بتعاون وثيق مع الجنود الفرنسيين كما سيطّلع على المساعدة العسكرية الفرنسية في مجال القدرات المضادة للمدرعات وتطوير التعاون المتعلّق بنزع الألغام.

إلى جانب النقاشات التي ستتناول هذه المواضيع العديدة ذات الأهمية المشتركة، سيمنح رئيس أركان الجيوش الفرنسية العماد جوزيف عون وسام جوقة الشرف برتبة ضابط تقديراً لالتزامه الثابت في سبيل تطوير التعاون الدفاعي بين البلدين ولعمله الاستثنائي على رأس الجيش اللبناني الذي يستحقّ التزامه من أجل أمن لبنان واستقراره كلّ التقدير. سيقام الاحتفال على متن فرقاطة “أكونيت” وهي سفينة من الطراز الأوّل تابعة للقوات البحرية الفرنسية راسية في مرفأ بيروت.