لبنان | الأبيض: هذا النبأ مقلق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 11:19 صباحاً - منذ 54 دقيقة فراس الابيض اشار مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الأبيض الى أن “الخبر المقلق في تقرير وزارة الصحة الأربعاء لم يكن الرقم القياسي لعدد حالات كورونا الجديدة. كان ذلك متوقعا، اذ انه لا يزال من المبكر رؤية آثار الإغلاق، والذي يطبق بشكل جيد نسبيا. النبأ المقلق هو وفاة مريض في المنزل دون وجود امراض مزمنة، يبلغ من العمر 60 عامًا”.

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