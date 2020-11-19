- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2020 10:22 صباحًا
مطار رفيق الحريري
صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:
بتاريخ 9-11-2020، تمكّن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب مبلغ من المال المُزيَّف بقيمة /100.000/ دولار أميركي، وذلك أثناء محاولة أحد المسافرين مغادرة الأراضي اللبنانية متوجّهاً إلى تركيا، ويدعى:
أ. س. (مواليد عام 1962، تركي الجنسية)
بالتحقيق معه من قبل عناصر فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترف بانه استحصل على المبلغ المزيّف من أحد الاشخاص في بيروت. كما تبين ان بحوزته جواز سفر دبلوماسي مزوّر لإحدى الدول الافريقية.
أحيل إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية للتوسّع بالتحقيق معه بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | احباط محاولة تهريب 100 ألف دولار اميركي مزيف الى تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.