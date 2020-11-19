لبنان | رفع التعرفة المالية لاستشفاء مرضى كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 11:19 صباحاً - منذ ساعة واحدة كورونا اعلن رئيس الديوان والمدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف أنه اتخذ القرار برفع التعرفة المالية لمرضى كورونا 200 الف ليرة لليوم الواحد عن الغرفة العادية و400 الف ليرة لغرفة العناية الفائقة.

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