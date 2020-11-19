لبنان | الحرارة إلى انخفاض..ماذا عن الأمطار؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 19 نوفمبر 2020 09:14 صباحاً - منذ 49 دقيقة

يتأثر لبنان غداً بتيارات هوائية باردة ستتوجه من فوق البحر الأسود ثم تركيا ثم الحوض الشرقي للمتوسط، ويتشكل معها منخفض جوي فوق قبرص ويتحول الطقس الى غير مستقر مع أمطار رعدية غزيرة وتدن بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال العالية.

تتراوح الحرارة ساحلاً بين ١٧ و٢٤ درجة، بقاعا بين ٦ و٢٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١١ و٢٠ درجة، والرياح جنوبية غربية نهارا شرقية ليلاً ٢٠ الى ٣٠ كم/س، و الرطوبة ٧٠٪؜ ساحلا.

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الجمعة: يتحول الطقس الى غير مستقر ممطر بغزارة في بعض المناطق مع برق ورعد ورياح نشطة وتدني بدرجات الحرارة فيما تتساقط الثلوح على ٢١٠٠م الى ٢٢٠٠م فيما الحرارة تتراوح ساحلاً بين ١٤ و٢٠ درجة، بقاعاً بين ٦ و١٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و١٥ درجة.

السبت: يستمر الطقس غير مستقر وممطر مع برق ورعد ورياح نشطة وتدني بدرجات الحرارة فيما تتساقط الثلوح على ٢٠٠٠م ٢١٠٠م فيما الحرارة تتراوح ساحلاً بين ١٤ و٢٠ درجة، بقاعاً بين ٦ و١٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٨ و١٥ درجة.