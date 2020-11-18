لبنان | وزارة الصحة تعلن عن نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:21 مساءً - منذ 53 دقيقة حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 16/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود إحدى عشرة (11) حالة إيجابية. وجاءت النتائج كالآتي: “رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية) “رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (حالة إيجابية واحدة) “رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة) “رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (حالة إيجابية واحدة) “رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية) “رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية) “رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية) “رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية) “رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية) “رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).

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