لبنان | راؤول: انطلاقاً من الشفافية.. تم نشر تقرير حول الأضرار المؤمَّنة الناجمة عن إنفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:21 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الوزير راوول نعمة أنه انطلاقاً من مبادئ الإفصاح والشفافية المعتمدة في لجنة مراقبة هيئات الضمان، واستناداً إلى حق الوصول إلى المعلومات، قامت لجنة مراقبة هيئات الضمان بنشر تقرير حول الأضرار المؤمَّنة الناجمة عن إنفجار مرفأ بيروت تاريخ ٤ آب ٢٠٢٠

عبر موقعها الالكتروني (http://insurancecommission.gov.lb/iccnew/beirut-aug-04-blast-monitoring-report/)

وقد تضمن التقرير عدد المطالبات الواردة لشركات التأمين كما في ٢٠٢٠/١١/٦ وقيمتها التقديرية مقسمة بين مطالبات مدفوعة وتحت التسوية، بالاضافه إلى حصة معيدي التأمين منها موزعة في كل فرع من فروع التأمين.

وأضاف أن اللجنة ستقوم بنشر تقارير دورية حول الموضوع، مع الإشارة إلى أن صدور تقرير رسمي يُبين أسباب الإنفجار من شانه أن يُحدد المسؤوليات ويسمح بإلزام هيئات الضمان وإعادة الضمان بتسديد إلتزاماتها المالية.