لبنان | نديم الجميل “يكشف” مخطط “حزب الله”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 06:19 مساءً - منذ ساعة واحدة نديم الجميل غرد النائب المستقيل نديم الجميّل عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “بات واضحاً اليوم، مخطط حزب الله وحلفائه! مخطط المواجهة وتدمير ما تبقى من دولة ومؤسسات! المطلوب اليوم توحيد الجهود! على السياديين والوطنيين في لبنان مسؤولية تاريخية! علينا ان نضع الخلافات جانباً ونتوحّد من اجل لبنان! لن يخلّص لبنان الا ثورة ارز جديدة!”

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