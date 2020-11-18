لبنان | غارات اسرائيلية وهمية في الاجواء اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 31 دقيقة

ينفذ الطيران الحربي الاسرائيلي منذ الثانية والثلث من بعد ظهر اليوم غارات وهمية وبشكل مكثف في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح وعلى علو متوسط.

كما حلق بشكل مكثف وعلى علو متوسط في اجواء صيدا وشرقها ومرجعيون وجزين.