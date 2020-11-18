لبنان | رئاسة الجمهورية تلغي الاحتفالات بذكرى الاستقلال بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية أنه “نظرا للظروف الصحية الراهنة في البلاد جراء جائحة “كورونا” واستنادا الى قرار الاقفال الكامل من 14 تشرين الثاني الى 30 منه، سوف يتم إلغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى الاستقلال، والاكتفاء بوضع أكاليل من الزهر على اضرحة رجالات الاستقلال باسم “الجمهورية اللبنانية”، وذلك وفقا للبرنامج الذي وضع بالتنسيق مع مديريتي المراسم في مجلس النواب ومجلس الوزراء”.

ووزعت المديرية برنامج تكريم “رجالات الاستقلال” يوم السبت في 21 تشرين الثاني الجاري، كما يلي:

-تمثال الرئيس بشارة الخوري في شارع بشارة الخوري: النائب نقولا صحناوي الساعة 10,00.

-ضريح الرئيس كميل شمعون في دير القمر: النائب فريد البستاني الساعة 11,30.

-ضريح الرئيس فؤاد شهاب في غزير: النائب روجيه عازار الساعة 10,00.

-ضريح الرئيس صبري حمادة في الهرمل: النائب غازي زعيتر الساعة 11,00.

-ضريح الرئيس عادل عسيران في جبانة البوابة الفوقا في صيدا: النائب ميشال موسى الساعة 11,00.

-ضريح الرئيس رياض الصلح في الاوزاعي: النائب فؤاد مخزومي الساعة 10,00.

-ضريح الرئيس عبد الحميد كرامي في طرابلس: النائب علي درويش الساعة 11,00.

-ضريح الرئيس صائب سلام في جبانة الشهيد في محلة قصقص: النائب سمير الجسر الساعة 10,45.

-ضريح الرئيس رفيق الحريري في ساحة الشهداء: النائب نزيه نجم الساعة 10,45.

-ضريح الرئيس حبيب أبو شهلا في مار الياس بطينا: النائب فادي علامة الساعة 11,00.

-ضريح الوزير سليم تقلا في ذوق مكايل: النائب روجيه عازار الساعة 11,30.

-ضريح الأمير مجيد أرسلان في خلدة: النائب سيزار ابي خليل الساعة 11,00.

-ضريح الوزير حميد فرنجيه في اهدن: النائب اسطفان الدويهي الساعة 11,00.

-تمثال الشيخ بيار الجميل في بكفيا: النائب آغوب بقرادونيان الساعة 11,00.

-ضريح المرحوم عدنان الحكيم في الباشورة: النائب طارق المرعبي الساعة 10,30.

ويزور النائب فريد البستاني عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم نفسه بيت الاستقلال في بشامون، فيما يزور النائب قاسم هاشم في الساعة الحادية عشرة قلعة راشيا.

ويوم الاحد في 22 تشرين الثاني الجاري، تضع نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني (في حكومة تصريف الأعمال) زينة عكر إكليلا باسم “الجمهورية اللبنانية” على قاعدة تمثال الأمير فخر الدين في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة الساعة العاشرة والنصف قبل الظهر.

ويضع النائب الان عون إكليلا من الزهر امام اللوحة التذكارية في محلة الظريف حيث استشهد الرئيس رينيه معوض، وذلك عند الساعة الثانية بعد الظهر.

على صعيد آخر، يضع النائب سيزار ابي خليل إكليلا من الزهر على ضريح شهيد الاستقلال سعيد فخر الدين في عين عنوب وذلك الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الاحد 22 تشرين الثاني”.