لبنان | دولار السوق السوداء يتخطى عتبة الـ٨٠٠٠ ليرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات سعر صرف الدولار بعد ان افتتح دولار السوق السوداء صباح اليوم على سعر صرف 8000 ليرة لبنانية للشراء و7950 ليرة لبنانية للمبيع، ارتفع سعر صرفه ظهرا حيث سجل 8000 ليرة للشراء و 8050 ليرة للمبيع. وأعلنت نقابة الصرافين تسعيرة صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الأربعاء 18/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

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