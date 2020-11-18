لبنان | حقيقة إيقاف الإمارات منح اللبنانيين تأشيرة دخول

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 8 دقائق

بعد الحديث عن توقف منح تأشيرات الدخول الى الامارات العربية المتحدة عن طريق السفارة الإماراتية في بيروت، أكد الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي خلال حديثٍ تلفزيوني أن “لا اساس لهذا الموضوع من الصحة حتى اللحظة”.

وقال شميطلي: “لم نتبلغ أي شيء رسمي عن منع تأشيرات اللبنانيين للإمارات”.