وزارة الخزانة الأميركية
العقوبات الاميركية على المسؤولين اللبنانيين مستمرة، وبحسب ما ذكرته الـ mtv، نقلا عن مصدر في الإدارة الأميركيّة، فإن عقوبات جديدة ستصدر هذا الأسبوع بحقّ شخصيّة سياسيّة لبنانيّة أو أكثر.
وكشف المصدر أنّ هذه العقوبات ستصدر وفق قانون ماغنيتسكي، من دون أن يحدّد عدد الشخصيّات السياسيّة التي ستشملها أو هويّتها.
وتجدر الإشارة الى أنّ العقوبات الأميركيّة بحقّ سياسيّين لبنانيّين شملت حتى الآن عدداً من المسؤولين السياسيّين والأمنيّين في حزب الله، ورجال أعمال مقرّبين من الحزب وشركات تتعامل معه أو متّهمة بتمويله، بالإضافة الى ثلاثة سياسيّين لبنانيّين بارزين هم النائبين جبران باسيل وعلي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عقوبات أميركية جديدة على سياسيين لبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.