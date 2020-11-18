لبنان | رياح قوية وسيول وثلوج الأسبوع المقبل

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الطقس ماطر والرياج شديدة
أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة Lari، ان امطارا غزيرة متوقعة يومي الجمعة والسبت المقبلين مع رياح قوية وسيول وثلوج على 1800 متر.
واشارت الى ان منخفضا جويا قويا يرافقه طقس عاصف جدا، يسيطر على لبنان يومي الاربعاء والخميس في 25 الحالي و 26 منه، مع رياح عاتية قد تصل الى 90 كلم/س وأمطار غزيرة وبرق ورعد وسيول وثلوج على 1400 متر، وربما يتدنى مستوى تساقطها، وطلبت تجهيز الجرافات لجرف الثلوج والتحضر للبرد الشديد.
كذلك دعت مزارعي الكرمة الى تدعيم الكروم المغطاة وتشحيل الكروم التي تم قطفها وإنهاء الزراعات الشتوية.
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