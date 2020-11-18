لبنان | غيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 3 ساعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة، يتكون الضباب على المرتفعات مساء. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الخميس حيث يتحول الى طقس متقلب وماطر مع اقتراب منخفض جوي متمركز حاليا فوق جزيرة كريت ويستمر حتى نهاية الاسبوع.

– المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل: من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة، يتكون الضباب على المرتفعات مساء.

الجمعة: غائم إجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة تهطل امطار متفرقة تشتد اعتبارا من فترة الظهيرة وتكون مترافقة بعواصف رعدية، تتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 2400 متر ويتدنى مستوى تساقطها الى 2000 متر ليلا مع تدني درجات الحرارة.

السبت: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي طفيف في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة تشتد احيانا في الفترة الصباحية وتكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق. تخف الامطار والثلوج مساء.

– الحرارة على الساحل من 15 الى 27 درجة، فوق الجبال من 9 الى 20 درجة، في الداخل من 8 الى 22 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية – شرقية، سرعتها بين 10 و20 كم/س.

– الانقشاع:جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و65 %.

– حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,14

– ساعة غروب الشمس: 16,22