لبنان | 13359 محضر ضبط تنفيذاً لقرار “التعبئة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:20 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر تويتر أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة السادسة من صباح اليوم بلغت 13359 محضراً.

وبدأ السبت تنفيذ قرار الإقفال التام في لبنان، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، بعد ارتفاع أعداد المصابين والوفيات، ونقص شديد بعدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات.

وقرر المجلس الأعلى اللبناني في وقت سابق، فرض الإغلاق الكامل اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح اليوم السبت، ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين، الموافق 30-11-2020، مع مراعاة بعض الاستثناءات بينها المطار.

وعشية تنفيذ قرار التعبئة العامة، صرّح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي.

وأثار فهمي، جدلا في لبنان، بعدما دعا “اللبنانيات إلى الطبخ” خلال فترة الإغلاق التي دعت إليها الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال فهمي ممازحا خلال مقابلة تلفزيونية ردا على إجراءات الإغلاق، التي تمنع توصيلات الطعام إلى المنازل، إن “على النساء في لبنان الطبخ في منازلهم خلال فترة الإغلاق”.