لبنان | في رابع أيام الأقفال.. كم بلغت محاضر المخالفات؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2020 8:39 مساءً

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 19:00 من تاريخ اليوم 17-11-2020 منعاً لانتشار فيروس كورونا.

وبلغ عدد المحاضر 11939.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للدفاع سلسلة كان قد أعلن الإقفال التام والشامل لكل المؤسسات العامة والخاصة ومكاتب أصحاب المهن الحرة من صباح السبت 14 تشرين الثاني المقبل ولغاية صباح يوم الإثنين الواقع في 30 تشرين الثاني.

باستثناء مطار رفيق الحريري الدولي كما جميع المرافق البرية والبحرية والمطاحن والأفران وخدمات التوصيل في المطاعم وشركات الأمن وشركات نقل النفايات والمؤسسات الإعلامية والصحفية كما أعمال إعادة اعمار بيروت بالإضافة الى استثناء مصرف لبنان والمؤسسات المالية كما شركات ‏تحويل الأموال والصيرفة من قرار الإقفال.