لبنان | نجم: التدقيق الجنائي ليس بحاجة لقوانين جديدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:22 مساءً - منذ ساعتين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم غردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عبر “تويتر”: “مع احترامي لكل الآراء القانونية والسياسية، أؤكد أن التدقيق الجنائي ليس بحاجة لقوانين جديدة. وطلبت اليوم من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء، توجيه كتاب إلى حاكمية مصرف لبنان لتسليم المستندات والمعلومات المطلوبة فورا”.

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