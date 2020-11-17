لبنان | كوبيتش أحاط مجلس الأمن بالأوضاع الراهنة وهذه رسالة المجلس للقادة اللبنانيين

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يان كوبتيش قدم إحاطة الى مجلس الأمن حول الوضع في لبنان
أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش أنه “قدم إحاطة الى مجلس الأمن حول الوضع في لبنان، حاشداً الدعم للبلد ولشعبه الذي يعاني من أزمة وجودية متفاقمة.”
وقال في تغريدة: في المقابل، رسالة مجلس الأمن الى قادة لبنان واضحة: شكلوا حكومة دون مزيد من التأخير، حكومة فعالة وقادرة على الإصلاح والتغيير، حكومة تعمل ضد الفساد ومن أجل العدالة والشفافية والمساءلة. هل سيصغون؟
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