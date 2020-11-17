كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - منذ 27 دقيقة زينة عكر زارت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر دولة العراق، وكان في إستقبالها على أرض المطار المدير العام لوزارة الدفاع العراقية الفريق شوان ومدير العلاقات العامة العميد عامر محسن راضي، ثم إنتقلت بعد ذلك الى مقر وزارة الدفاع العراقية حيث كان في إستقبالها وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، وأقيم لها إستقبال رسمي إستعرضت خلاله ثلة من حرس الشرف وقد عزف النشيدين العراقي واللبناني.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عكر زارت العراق والتقت وزير الدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.