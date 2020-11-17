لبنان | في الهرمل… توتر وحواجز ودوريات للجيش

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة بعلبك - الهرمل افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه تم نقل المواطن ك.ح إلى “مستشفى البتول” في الهرمل مصابا بطلقات من سلاح حربي، وهو بحالة حرجة وادخل الى غرفة العمليات. وتسود أجواء من التوتر، فيما نشر الجيش حواجز وسير دوريات.

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