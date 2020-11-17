لبنان | حقيقة وقف إصدار تأشيرات فيزا سياحية إلى دبي للبنانيين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2020 6:17 مساءً

أكّد سفير لبنان في دولة الامارات فؤاد دندن أنّهم لم يتبلّغوا أي شيء رسمي بخصوص الخبر الذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وقف اصدار تأشيرات فيزا سياحية إلى دبي للبنانيين.

وقال للـLBCI: “تواصلت مع مسؤولين في وزارة الخارجية الاماراتية وأكدوا لنا أنّ ما من قرار رسمي من هذا النوع”.