لبنان | حقيقة وقف إصدار تأشيرات فيزا سياحية إلى دبي للبنانيين

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آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2020 6:17 مساءً
حقيقة وقف إصدار تأشيرات فيزا سياحية إلى دبي للبنانيين
أكّد سفير لبنان في دولة الامارات فؤاد دندن أنّهم لم يتبلّغوا أي شيء رسمي بخصوص الخبر الذي يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وقف اصدار تأشيرات فيزا سياحية إلى دبي للبنانيين.
وقال للـLBCI: “تواصلت مع مسؤولين في وزارة الخارجية الاماراتية وأكدوا لنا أنّ ما من قرار رسمي من هذا النوع”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.