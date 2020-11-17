كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 7 ثواني كورونا في لبنان - ارشيفية دعا الجيش اللبناني المواطنين الى التقيّد باجراءات التعبئة العامة والالتزام بالحجر المنزلي، عبر مناشير القتها المروحيات فوق المناطق اللبنانية. ونشر عبر صفحته على تويتر الفيديو ادناه:

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو: الجيش يلقي المناشير من الجو … وهذا ما جاء فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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