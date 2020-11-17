كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 22 دقيقة آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2020 4:14 مساءً خطف أقدم مسلحون مجهولون على خطف رجل الاعمال عدنان دباجة من بلدة القرعون، بعد اعتراض سيارته على طريق عام كفريا في البقاع الغربي وتواروا عن الانظار من دون ان تعرف وجهتهم، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وعلى الفور، تحركت الاجهزة الامنية لتعقب الخاطفين ومعرفة مصير دباجة. وقطع أهالي القرعون الطريق الرئيسية باتجاه البقاع بالاطارات المشتعلة، وناشدوا الاجهزة الامنية العمل الحثيث لاطلاقه والكشف عن ملابسات عملية الخطف واهدافها وانزال اقسى العقوبات بالفاعلين.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | مسلحون مجهولون خطفوا رجل اعمال من بلدة القرعون وأهالي البلدة يتحركون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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