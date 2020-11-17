لبنان | جنبلاط عن التسريب النفطي في العبدة: هل انتقلنا الى هذا الحجم من التهريب؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 02:24 مساءً - منذ 42 دقيقة

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر سائلاً: هل صحيح ان انفجار الانبوب في العبدة مرده ان البعض كان يضخ النفط من مصفاة الشمال الى سوريا. هل انتقلنا الى هذا الحجم من التهريب وهل ان تجار النفط يأتون بسفن غير شرعية لتهريب النفط المدعوم؟”.

يذكر أنه اندلع حريق منذ عدم أيام في أنبوب لنقل النفط بمنطقة العبدة في محافظة عكار شمال لبنان، وهو أنبوب كان يستخدم لنقل النفط من العراق إلى لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن قيام مجهولين ليل أمس بإحداث ثقوب عدة في خط أنابيب نفط “كركوك طرابلس”.

وأضرمت النار في المواد النفطية المتسربة ما أدى الى ارتفاع أعمدة الدخان الاسود في فضاء المنطقة، بحسب الوكالة التي حذرت من “كارثة”، ذلك أن المواد النفطية تتدفق بكثافة في الاقنية المائية ومتفرعاتها في الحقول وعلى الطرق.

وتوجهت فرق الإطفاء إلى مكان الحريق لتفادي امتداد النيران إلى سهل عكار المجاور، فيما حضرت الأجهزة الأمنية للتحقيق.

ويذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هذه الأنابيب للاعتداء، وغالبا ما يكون الدافع سرقة المواد النفطية التي لا تزال مترسبة داخلها.

والانابيب التي تعبر سهل عكار في اتجاه منشآت النفط في البداوي متوقف الضخ عبرها منذ بدء الاحداث اللبنانية.

ولم تسجل إصابات نتيجة الحريق، في وقت انتشرت فيه صور وفيديوهات الحريق على مواقع التواصل الاجتماعي.