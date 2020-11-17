لبنان | فهمي: قد نُعيد فتح بعض المصالح بناء على عدد الإصابات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 02:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2020 12:46 مساءً

أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي من بكركي إلى أنه وضع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في جو الوضع الأمني ووباء “كورونا” ووضع المستشفيات والتعليمات والتعميم الذي صدر عن وزارة الداخلية والإيجابية التي لمسناها من المواطنين.

وقال فهمي: “من اليوم حتى يوم الجمعة بناءً على عدد الإصابات قد نُعيد فتح بعض المصالح”.

وشدد على أن الوضع الأمني جيد جدًّا وهناك خلايا نائمة في كافة دول العالم وأطمئن المواطنين أن الخلايا النائمة معروف مكانها وعددها بجهود الأجهزة الأمنية والقوى العسكرية و”كل شي مكشوف”.

ولفت فهمي إلى أن مواقف الراعي وطنية منذ زمن وفي ما يخصّ الحياد ندعم كلّ ما هو لمصلحة لبنان وموضوع الحكومة العتيدة شائك جداً وأتمنى تسهيل مهمة الرئيس المكلّف.

في سياق متصل، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخي صباح اليوم الثلاثاء أنه بلغ مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 8:00 من تاريخ اليوم 17-11-2020 منعاً لانتشار فيروس 10479 مخضر.

وبدأ السبت تنفيذ قرار الإقفال التام في لبنان، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، بعد ارتفاع أعداد المصابين والوفيات، ونقص شديد بعدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات.

وقرر المجلس الأعلى اللبناني في وقت سابق، فرض الإغلاق الكامل اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح اليوم السبت، ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين، الموافق 30-11-2020، مع مراعاة بعض الاستثناءات بينها المطار.