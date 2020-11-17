لبنان | عراجي: الفاتورة الدوائية في لبنان من الأغلى في المنطقة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 02:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي بعد إجتماع لجنة الصحة النيابية أننا سنتواصل مع كل المعنيين في البلد لنساهم في دعم وزيادة إنتاج الدواء الوطني.

وقال عراجي: “يجب دعم الادوية الاساسية والمهمة مثل الضغط والقلب والسكري والجهاز العصبيّ وهناك ادوية كثيرة مدعومة حالياً ولا لزوم لها، في ما عدا ذلك سنواجه إنقطاعاً للدواء”.

وأضاف: “علينا ترشيد دعم الدواء لأن مصرف لبنان لم يعد قادراً على استيراد جميع الأدوية، ووضع لائحة بالأدوية الأساسية”.

وتابع عراجي: “الفاتورة الدوائية في لبنان من الأغلى في المنطقة ونسبتها مرتفعة بالنسبة لعدد السكان وقيمة العجز بالميزان التجاري من الدواء يفوق المليار دولار رغم وجود 11 مصنع دواء التي في حال وقفنا الى جانبها قد نوفّر على الإستيراد 710 ملايين دولار”.