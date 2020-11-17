لبنان | جمعية تجار بيروت: الدولة لم تقم بقراءة نقدية للإقفال

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 02:24 مساءً - منذ ساعتين

أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أننا مدركين وواعين لخطورة جائحة “كورونا” والتزمنا بالإقفال إنما لم نجد أحداً يسأل عنّا والدولة لم تقم بقراءة نقدية للإقفال السابق ولم تحضّر للموجة الثانية التي كانت معروفة.

وقال شماس: “استمرت الدولة بالتخبط في لجنة مكافحة “كورونا” لما فيها من آراء متضاربة ولا ممثل واحداً عن الهيئات الاقتصادية”.

وطالبت جمعية تجار بيروت بحضور عضويّ لها والأمور “مش ماشية” ويجب أن تكون الموجبات الصحيّة بالتوازي والتوازن مع المقتضيات الاقتصادية.

وقال شماس: “ذُهِلنا واُحبطنا بقرار الإقفال لأنه ظالم وجائر بحقنا ويركّز على القطاع التجاري المرهق أساساً ولكلّ القطاعات الإنتاجية متنفس إلا القطاع التجاري”.