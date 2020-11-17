لبنان | تجمع الاطباء: لزيادة رواتب أطباء المستشفيات الحكومية وبدل المعاينات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 12:22 مساءً - منذ 52 دقيقة

دعا قطاع الاطباء المركزي في تجمع الاطباء في لبنان، في بيان، إلى “زيادة رواتب أطباء المستشفيات الحكومية، وبدل معاينات الاطباء عموما في العيادات والمراكز الطبية والمستوصفات والمستشفيات الخاصة، نظرا لغلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الاساسية والمواد والمستلزمات الطبية والعيادية”.

وطالب “وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية، الى زيادة الراتب الشهري للاطباء العاملين في المراكز الصحية التابعة للوزارتين”.

وأكد “ضرورة تزويد المستشفيات الحكومية والخاصة والميدانية، بالمستلزمات والمعدات الطبية المناسبة، وبإجراء فحص الكوفيد-19 مجانا للأطباء والممرضين والممرضات وأعضاء الجسم الطبي والصحي”.

ودعا “الحكومة الى اعطاء مكافآت مالية مخصصة للزملاء الذين يعرضون حياتهم للخطر، وهم يعالجون مرضى الكورونا، تقديرا لهم على تضحياتهم في خدمة المواطنين، في مواجهة هذه الجائحة الخطيرة والمميتة”.