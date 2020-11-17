لبنان | خلية الأزمة في زغرتا: للتقيد بالإجراءات اللازمة

زغرتا
أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 13 حالة إيجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي: زغرتا 4، كفرحاتا 1، مجدليا 1، كفردلاقوس 1، رشعين 2، مرياطة 1، سرعل 1، الفوار 1 وعينطورين 1.
وشددت على “المصابين والمخالطين، وجوب التزام الحجر المنزلي منعا لتفشي الوباء تحت طائلة المسؤولية”.
وجددت تأكيدها “تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية وضع الكمامة، التباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.
وبدأ السبت تنفيذ قرار الإقفال التام في لبنان، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، بعد ارتفاع أعداد المصابين والوفيات، ونقص شديد بعدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات.
وقرر المجلس الأعلى اللبناني في وقت سابق، فرض الإغلاق الكامل اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح اليوم السبت، ولغاية الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين، الموافق 30-11-2020، مع مراعاة بعض الاستثناءات بينها المطار.
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