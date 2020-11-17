لبنان | 8 إصابات جديدة على متن رحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:19 صباحاً - منذ ساعة واحدة أفادت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص الـ PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 14/11/2020 و15/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني (8) حالات إيجابية. وجاء استكمال نتائج 14/11/2020 كالتالي: رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة) وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 15/11/2020 كالتالي:

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

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