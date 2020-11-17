لبنان | الدكتور “أبيض”: منظمة الصحة العالمية في لبنان أوصت بالإقفال العام لمدة 6 أسابيع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

اعتبر مدير ​مستشفى ​بيروت​ الحكومي الجامعي​ ​فراس أبيض​، في حديث تلفزيوني، ان “​لبنان​ يواجه وباء ينتشر بسرعة كبيرة، فمنذ اشهر تقريباً لم تكن نسبة الانتشار مرتفعة وكانت ​منظمة الصحة العالمية​ توضح ان الوضع الصحي في لبنان مقبول نوعاً ما، لحين انتشار الوباء بشكل كبير في المجتمع والمشكلة في الوباء هو ترابط اعداد الاصابات بعدد الاسرة في ​المستشفيات​ اضافة الى عدد الوفيات”.

وشدد الدكتور ابيض على ان “اسرة العناية الفائقة هي من اهم الامور الصحية التي نركز عليها حالياً، ولكن نسبة التزايد بأعداد المصابين كانت اسرع من نسبة زيادرة عدد الاسرة، ونحن بدأنا بالتفكير بطريقة تخفف من عملية التسارع وعملية الاغلاق يتم اعتمادها بجميع دول العالم لكي نستعد للوضع القادم”، مشيراً الى انه “اذا سالنا منظمة الصحة العالمية عن الوضع الصحي في لبنان فهي ستوصي بإغلاق البلاد لمدة 6 اسابيع، واذا اذا تابعنا ارقام المنظمة سنلاحظ ان نسبة الاشغال بكل الاقضية في لبنان اصبحت مرتفعة جداً”.

من جهتها أشارت الدكتورة بترا خوري إلى أن العالم كله يواجه موجة ثانية لفيروس كورونا والسياسات التي اعتمدت على مدار السنوات في العالم أثبت أنها غير مهيّئة لجائحة كفيروس كورونا.