لبنان | إعلاميون من أجل الحرية: توقيف “مكرم رباح” يشكل تجاوز خطير على الحريات العامة

الدكتور مكرم رباح
اعتبرت مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” أن “توقيف الدكتور مكرم رباح في مطار بيروت ومصادرة هاتفه، يشكل التجاوز الأخطر على الحريات العامة في لبنان”.
ولفتت في بيان الى أن “التوقيف حصل من دون وجود إشارة قضائية، وهو يشبه الكمين وبالتالي يكشف عن مدى تورط السلطة بقمع حرية الرأي، وعلى تربصها واستهدافها للناشطين والإعلاميين”.
ووضعت المبادرة “هذه الحادثة المريبة، برسم كل المؤتمنين على الحريات العامة، ونحذر من هذا النظام الأمني القديم الجديد الذي يمارس كل الأساليب المتلوية للإطباق على الحريات، ولتحويل لبنان الى بلد يستباح فيه القانون”.
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