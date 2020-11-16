لبنان | إعلاميون من أجل الحرية: توقيف “مكرم رباح” يشكل تجاوز خطير على الحريات العامة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 10:21 مساءً - منذ 24 دقيقة

اعتبرت مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” أن “توقيف الدكتور مكرم رباح في مطار بيروت ومصادرة هاتفه، يشكل التجاوز الأخطر على الحريات العامة في لبنان”.

ولفتت في بيان الى أن “التوقيف حصل من دون وجود إشارة قضائية، وهو يشبه الكمين وبالتالي يكشف عن مدى تورط السلطة بقمع حرية الرأي، وعلى تربصها واستهدافها للناشطين والإعلاميين”.

ووضعت المبادرة “هذه الحادثة المريبة، برسم كل المؤتمنين على الحريات العامة، ونحذر من هذا النظام الأمني القديم الجديد الذي يمارس كل الأساليب المتلوية للإطباق على الحريات، ولتحويل لبنان الى بلد يستباح فيه القانون”.