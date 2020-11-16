لبنان | مساعدات فرنسية جديدة مخصصة للطلاب اللبنانيين في فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 10:21 مساءً - منذ 47 دقيقة

وزعت السفارة الفرنسية تصريحا للناطقة باسم وزارة الخارجية انياس فاندر موهل عن المساعدات الجديدة التي خصصتها فرنسا للطلاب اللبنانيين الجدد الذين يودون الدراسة في فرنسا من خلال برنامج “معكم”، وجاء فيه:

“امتدادا للدعم المقدم لشبكة التعليم الابتدائي والثانوي الفرنسية والفرنكوفونية في لبنان، أعلن رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون خلال زيارته لبيروت في 1 أيلول 2020 عن إنشاء نظام دعم لاقامة ولدراسة الطلاب لبنانيين الذين وصلوا حديثا إلى فرنسا.

من أجل دعم هؤلاء الطلاب والمساهمة في تقارب الشبيبة الفرنسية واللبنانية، أنشأت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية برنامج معكم (“معكم”) ويبلغ قدره نحو 3 ملايين يورو. يستهدف البرنامج، الذي تنفذه Campus France، نحو 3000 طالب لبناني وافدين جددا ومسجلين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في فرنسا، وهذا النظام يضاف الى برنامج المنح الدراسية الذي يمنح بشكل خاص الى الطلاب المستحقين”.

اضاف البيان:”ان جهود فرنسا في إطار برنامج “معكم” تعبر عن التزامها مساعدة اللبنانيين، وخصوصا الشبيبة فيه لمواجهة الأزمة ورغبتها في تعزيز التنقل الدولي للطلاب والتبادل العلمي بين فرنسا ولبنان.وان المساعدات الإنسانية الطارئة التي تم اتخاذها بعد انفجار 4 آب 2020 في بيروت عززت بدعم مالي قدره 50 مليون يورو للبنان في مجالات الصحة والتوظيف والإسكان والثقافة والتربية”.