لبنان | محافظ بيروت: الاقفال فاق الـ85 % وبعض الخروقات سُجلت في الاسواق الشعبية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 10:21 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2020 8:27 مساءً

اشار ​محافظ​ ​بيروت​ مارون عبود الى ان ​الاقفال​ فاق الـ85 بالمئة، ولا يزال الاقفال جيد جدا بسبب سهر ​القوى الامنية​ و​الشرطة البلدية​ لفرض النظام والقانون، ومن هنا كانت جميع ​الحدائق العامة​ مقفلة والكورنيش البحري فارغ، وقد كان هناك بعض الخروقات في المناطق الشعبية لا سيما في منطقة الرحاب وصبرا في سوق الخضار وهناك صعوبة في السيطرة على الازدحام.

ولفت عبود في حديث تلفزيوني، الى ان الارقام بعد الاقفال يجب دراستها للحكم على الاقفال، ولا امامنا من سبيل الا ان ننجح لان الجهاز الطبي اللبناني لا يستطيع تحمل المزيد.