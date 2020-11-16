لبنان | محافظ بيروت: الاقفال فاق الـ85 % وبعض الخروقات سُجلت في الاسواق الشعبية

آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2020 8:27 مساءً
مروان عبود
اشار محافظ بيروت مارون عبود الى ان الاقفال فاق الـ85 بالمئة، ولا يزال الاقفال جيد جدا بسبب سهر القوى الامنية والشرطة البلدية لفرض النظام والقانون، ومن هنا كانت جميع الحدائق العامة مقفلة والكورنيش البحري فارغ، وقد كان هناك بعض الخروقات في المناطق الشعبية لا سيما في منطقة الرحاب وصبرا في سوق الخضار وهناك صعوبة في السيطرة على الازدحام.
ولفت عبود في حديث تلفزيوني، الى ان الارقام بعد الاقفال يجب دراستها للحكم على الاقفال، ولا امامنا من سبيل الا ان ننجح لان الجهاز الطبي اللبناني لا يستطيع تحمل المزيد.
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