لبنان | ثالث أيام الإقفال.. عدّاد إصابات “كورونا” ينخفض إضافة لتسجيل 10 وفيات

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آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2020 8:38 مساءً
عدّاد إصابات "كورونا" ينخفض في ثالث أيام التعبئة العامة
أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1016 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي إلى 106446.
كما وسجل لبنان 10 وفيات ليرتفع العدد التراكمي للوفيات منذ انتشار الفيروس في شباط الفائت إلى 827 حالة وفاة.
واشار تقرير وزارة الصحة انه من بين الاصابات سبعة اصابة في القطاع الصحي ما يرفع اجمالي اصابات هذا القطاع الى 1588 اصابة..
الى ذلك لفت التقرير الى قيام الوزارة ب 5216 فحصا مخبريا خلال ال 24 ساعة المنصرمة..
يتزامن ذلك مع دخول قرار التعبئة العامة يومه الثالث، حيث تتابع القوى الأمنية إجراءاتها على الأرض لتطبيق قرار الإغلاق وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
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