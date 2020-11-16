لبنان | جوزيف مسلم: سطرنا حوالي 7500 محضر ضبط لمخالفة قرار التعبئة حتى الآن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 10:21 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2020 8:12 مساءً

أشار رئيس شعبة العلاقات العامة ل​قوى ​الامن الداخلي​ العقيد ​جوزيف مسلم​ إلى أنه “تم تسطير حوالي 7500 محضر حتى الآن، ولا زلنا مستمرين خاصة بعد زيادة الاجراءات بمرحلة بعد الظهر وفي المساء لمتابعة التعبئة العامة وضبط التجول، ونحن مستمرون بملاحقة المخالفين الذين لا يزالون أقلية”.

وشدد مسلم، خلال حديث تلفزيوني، على أن “هناك نسبة مرتفعة من المخالفات في الكثير من المناطق، ونحاول معالجتها”، منوهاً بأن “معظم المناطق كان فيها التزام، باستثناء بعضها المكتظة أساسا، مثلا اسواق الجملة التي كانت مسموحة تشهد بعض الاكتظاظ”.

وفي آخر إحصائية لقوى الأمن، أعلنت فيها أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 19:00 من تاريخ اليوم 16-11-2020 منعاً لانتشار فيروس كورونا