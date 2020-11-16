لبنان | قوى الأمن تذكر بجدول تعليمات الإنتقال بالمركبات الآلية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ 45 دقيقة قوى الأمن الداخلي نشرت قوى الأمن الداخلي جدول تعليمات الإنتقال بالمركبات الآلية وفقاً لقرار التعبئة الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات. يشار إلى أن المجلس الأعلى للدفاع كان قد أصدر سلسلة مقرّرات وأعلن الإقفال التام والشامل لكل المؤسسات العامة والخاصة ومكاتب أصحاب المهن الحرة من صباح السبت الماضي 14 تشرين الثاني المقبل ولغاية صباح يوم الإثنين الواقع في 30 تشرين الثاني.

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