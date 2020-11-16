لبنان | قرار من وزارة التربية بشأن الحصول على المصادقات والمعادلات الجامعية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 05:22 مساءً - منذ ساعة واحدة وزارة التربية والتعليم العالي أعلنت وزارة التربية أنه خلال فترة الإقفال العام يتوقف تقديم طلبات الحصول على المصادقات والمعادلات الجامعية، على أن يقوم الموظفون المكلفون بالمناوبة خلال تلك الفترة بتسليم الشهادات والإفادات المنجزة التي تم تقديمها قبل الفترة المشار إليها.

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