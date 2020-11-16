لبنان | بري قدم تصريحاً عن الذمة المالية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 03:19 مساءً - منذ 9 دقائق بري عملا بالقانون 189 على 2020 التصريح عن الذمة المالية “الاثراء غير المشروع”، زار رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس الدستوري وقدم التصريح بذلك، لرئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب .

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