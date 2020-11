لبنان | “الأنطونية”: برنامج مجاني لمساعدة الطالب نفسياً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 03:19 مساءً - منذ 35 دقيقة

أطلقت الجامعة الأنطونية، مكتب شؤون التنمية البشرية المتكاملة، برنامجا يحمل عنوان “كيف نكون أقوى نفسيا وأكثر سعادة ومرونة” “How to be Mentally Stronger, Happier and Resilient”، عبر تطبيق Microsoft Teams.

وأعلنت الجامعة في بيان، أن البرنامج يهدف الى “مساعدة الطلاب نفسيا ومواكبة الشباب في هذه المرحلة وفي هذه الظروف، انطلاقا من تأثير الصحة النفسية على التعليم وجودته؛ ما يمكنهم من التعرف أكثر على ذواتهم وعلى أهمية متابعة صحتهم النفسية وكيفية التعاطي مع صعوبات الحياة بطريقة واقعية وإيجابية، في ظل الأوضاع التي يمر بها لبنان والتي تنعكس بشكل أساس على الطالب”.

وأوضحت أن “البرنامج الذي يستفيد منه طلاب الجامعة الأنطونية في فروعها الثلاثة وفي اختصاصاتها كافة، يستمر على مدار العام الدراسي من خلال حصص مجانية عبر الإنترنت، يقدمها اختصاصيون دوليون ومحليون في مجال الصحة النفسية، ويحصل في ختامها الطالب على إفادة مشاركة”.

وختمت: “تجدر الإشارة إلى أن الدراسات أكدت أن طالبا على خمسة يعاني من مشكلة أو حالة نفسية معينة جراء الظروف الصحية والاقتصادية الراهنة. لذا عمدت الجامعة إلى تبني هذا البرنامج على أن يتم اتباعه ببرامج أخرى تتعلق بالشق الرياضي والروحي والفني، وتدخل مباشرة في العلاجات النفسية كافة”.