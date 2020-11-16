كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 03:19 مساءً - منذ ساعتين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع غرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالفرنسية عبر حسابه على موقع “تويتر”: “سيدي الرئيس ايمانويل ماكرون شكراً جزيلاً لدعمك للطلاب اللبنانيين في فرنسا من خلال إعداد مساعدة استثنائية في وجهتهم ، وكذلك من خلال تجميد الرسوم الدراسية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | جعجع يغرّد بالفرنسية متوجهاً إلى ماكرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.