لبنان | كركي عدل قرار تأمين العمل في الضمان خلال الاقفال

المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان أنه “بعد ما أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي مذكرة إدارية تقضي بتأمين العمل في مديريات الصندوق ومكاتبه ووحداته طيلة أيام اسبوع العمل الفعلي، مع تعديل بسيط وموقت في دوام العمل، أعاد الدكتور كركي تعديل المذكرة المذكورة أعلاه، حيث أن مستخدمي الصندوق لم يستثنوا من قرار حركة السيارات (مفرد/مزدوج)، على الرغم من الجهود التي بذلها المدير العام مع الوزراء المعنيين وطلب بموجبه من المديرين رؤساء المكاتب تنظيم جداول مناوبة للمستخدمين وفق أرقام سياراتهم والعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة من أجل تأمين الخدمات المتعلقة بالموافقات الاستشفائية ومعاملات الضمان الصحي، مع الإبقاء على دوام العمل العادي، اي من الساعة 7,30 صباحا حتى الساعة 3,00 من بعد الظهر.
كما جدد المدير العام مطالبته ودعواته المستخدمين والمراجعين التقيد بتدابير السلامة والوقاية من فايروس كورونا”.
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