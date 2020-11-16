كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 10:19 صباحاً - أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية صباح اليوم الاثنين منعاً لانتشار فيروس، والتي بلغت 6873 محضراً.
ويتم العمل بقرار التعبئة العامة عاى أثر ارتفاه عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وعشية العمل بقرار التعبئة العامة، أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد مهمي أنني لست مع قرار الإقفال بالمجمل.
وأوضح فهمي أنّ “70 بالمئة من المواطنين يعتاشون من العمل يوميًّا، وإذا لم يعملوا لن يأكلوا”.وبيّن أنّ “هناك وعدًا بتقديم مساعدة رمزيّة للمياومين”.
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى “أنّني تقدّمت بخطّة بديلة عن الإقفال العام لكن لم يتم التوافق عليها لأسباب عدّة، وإذا لم يلتزم المواطن بقرارات التعبئة العامة فلا يمكن الحد من انتشار وباء “كورونا”.وركّزبشأن تزوير لوحات السيّارات، أنّ “لدي الكثير من المخالفات، وأقول للناس إنّ القضاء سيحاسِب”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | 6873 محضر ضبط منذ بدء العمل بقرار التعبئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.