لبنان | 6873 محضر ضبط منذ بدء العمل بقرار التعبئة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 10:19 صباحاً - أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية صباح اليوم الاثنين منعاً لانتشار فيروس، والتي بلغت 6873 محضراً.

ويتم العمل بقرار التعبئة العامة عاى أثر ارتفاه عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وعشية العمل بقرار التعبئة العامة، أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد مهمي أنني لست مع قرار الإقفال بالمجمل.

وأوضح فهمي أنّ “70 بالمئة من المواطنين يعتاشون من العمل يوميًّا، وإذا لم يعملوا لن يأكلوا”.وبيّن أنّ “هناك وعدًا بتقديم مساعدة رمزيّة للمياومين”.

وأشار في حديث تلفزيوني، إلى “أنّني تقدّمت بخطّة بديلة عن الإقفال العام لكن لم يتم التوافق عليها لأسباب عدّة، وإذا لم يلتزم المواطن بقرارات التعبئة العامة فلا يمكن الحد من انتشار وباء “​كورونا​”.وركّزبشأن تزوير لوحات السيّارات، أنّ “لدي الكثير من المخالفات، وأقول للناس إنّ ​القضاء​ سيحاسِب”.