لبنان | مؤتمر صحافي للمجذوب غداً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين ​طارق المجذوب يعقد الوزير وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب مؤتمراً صحافياً يوم غد الإثنين, لمتابعة ملف الدولار الطلابي، الاستعدادات خلال الإقفال العام من أجل العودة إلى التعليم المدمج، المليون ليرة التي كانت مقررة لكل تلميذ لتأمين مستلزمات التعليم، وأجهزة الكمبيوتر المحمول التي كانت في مستودعات إحدى الشركات.

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