لبنان | شجار بين شرطة بلدية ديك المحدي ومصاب بكورونا

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شجار بين شرطة بلدية ديك المحدي ومصاب بكورونا
بعدما وردت شكاوى عدة الى بلدية ديك المحدي مفادها أن مواطن جاءت نتيجته إيجابية منذ فترة، عاد لمزاولة حياته بشكل طبيعي من دون أن ييرز نتيجة سلبية لفحص الـPCR تثبت شفاءه من الفيروس، طلبت شرطة البلدية منه عدم الخروج من المنزل، فرفض الامتثال، ما ادى الى حصول اشكال وتلاسن بين الطرفين.
يُذكر أن شرطة البلدية عمدت على “حراسة” المكان حرصاً منها على عدم خروج المصاب من منزله وتعريضه الآخرين لخطر الإصابة بالفيروس.
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