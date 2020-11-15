لبنان | وزيرة العدل: حاكم مصرف لبنان مغطى بقرار حكومي

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وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم
أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم أنه ليس لديها أي خلاف مع أحد ولا علاقة لها بالمناكفات السياسية، مردفتا: “لا أنتمي لأي طرف سياسي.”
وأضافت في حديث تلفزيوني “الحكومة قررت إجراء تدقيق جنائي ولو كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مرتاح الضمير لقدم ملفاته للشركة المختصة والتي تعتبر بعيدة عن المناكفات السياسية.”
وشدد نجم على أنت حاكم مصرف لبنان مغطى بقرار حكومي، وتابعت: “القانون الحالي لا يمنع إجراء تدقيق جنائي.”
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