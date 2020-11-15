لبنان | وزيرة العدل: حاكم مصرف لبنان مغطى بقرار حكومي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - منذ دقيقتين

أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم أنه ليس لديها أي خلاف مع أحد ولا علاقة لها بالمناكفات السياسية، مردفتا: “لا أنتمي لأي طرف سياسي.”

وأضافت في حديث تلفزيوني “الحكومة قررت إجراء تدقيق جنائي ولو كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مرتاح الضمير لقدم ملفاته للشركة المختصة والتي تعتبر بعيدة عن المناكفات السياسية.”

وشدد نجم على أنت حاكم مصرف لبنان مغطى بقرار حكومي، وتابعت: “القانون الحالي لا يمنع إجراء تدقيق جنائي.”