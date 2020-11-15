لبنان | العثور على سيارة مسروقة في جرود الهرمل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - منذ 48 دقيقة سيارة مسروقة في جرود الهرمل سلمت دورية من الجيش إلى مخفر الهرمل، سيارة من نوع “كيا” لون فضي لوحة رقم 199973/ط، كانت مركونة إلى جانب الطريق في منطقة وادي التركمان في جرود الهرمل، وتبين أن صاحبها كان تقدم ببلاغ سرقة عنها أمس في فصيلة التل. ويجري العمل بالتنسيق مع القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني وتسليمها إلى صاحبها.

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