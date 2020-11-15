لبنان | عقوبات على سياسيين لبنانيين غداً؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - منذ ساعتين

ذكرت قناة الـmtv، أن “الموفد الفرنسي باتريك دوريل سيقدم تقريره غداً الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ويتضمن تأكيداً على أن ملف الحكومة يشهد مراوحة ولا إمكانية لعقد مؤتمر لمساعدات لبنان التي ستقتصر على الغذاء والتربية”.

وأضافت “لقاء ماكرون ووزير خارجيته مع وزير الخارجية الأميركي في باريس غداً سيطرح موضوع العقوبات على سياسيين لبنانيين”.