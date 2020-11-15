لبنان | عقوبات على سياسيين لبنانيين غداً؟

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لبنان
ذكرت قناة الـmtv، أن “الموفد الفرنسي باتريك دوريل سيقدم تقريره غداً الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ويتضمن تأكيداً على أن ملف الحكومة يشهد مراوحة ولا إمكانية لعقد مؤتمر لمساعدات لبنان التي ستقتصر على الغذاء والتربية”.
وأضافت “لقاء ماكرون ووزير خارجيته مع وزير الخارجية الأميركي في باريس غداً سيطرح موضوع العقوبات على سياسيين لبنانيين”.
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