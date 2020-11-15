لبنان | 5865 محضر ضبط بحق مخالفين لقرار التعبئة العامة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 نوفمبر 2020 10:20 مساءً - أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة بتاريخ 14- 11 -2020 ولغاية الساعة السابعة من مساء اليوم منعاً لانتشار فيروس كورونا، بلغ 5865 محضراً.

تقرير قوى الامن

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